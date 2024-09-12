Константин Орбелян стал исполнительным директором Нью-Йоркской городской оперы

Ереван /Медиамакс/. Совет Нью-Йоркской городской оперы объявил о назначении Константина Орбеляна новым исполнительным директором и музыкальным руководителем оперы.

«Для меня большая честь и радость взять на себя роль исполнительного директора в дополнение к моей нынешней роли музыкального руководителя и главного дирижера Нью-Йоркской городской оперы, труппы с богатым наследием и глубокой историей в мире музыки», - заявил Константин Орбелян.

Константин Орбелян, четырежды номинированный на премию «Грэмми», в 2021 году был назначен музыкальным руководителем и главным дирижером Нью-Йоркской городской оперы.

Константин Орбелян был музыкальным руководителем Московского камерного оркестра и Российской филармонии, является основателем ежегодного фестиваля «Дворцы Санкт-Петербурга».