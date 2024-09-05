Фонд развития Afeyan Initiatives for Armenia начинает свою деятельность в Ереване

Ереван /Медиамакс/. Организация Afeyan Philanthropies объявила о запуске фонда Afeyan Initiatives for Armenia (AIFA). Миссия фонда – внести вклад в построение более динамичной, устойчивой и процветающей Армении.

Исполнительным директором фонда развития AIFA назначена опытный менеджер по управлению неправительственными организациями Далар Казанджян. Ранее она занимала должность операционного директора фонда «Армения 2041», где координировала запуск инициативы «Будущее армянское». До этого она был исполнительным директором AGBU Армения.

Казанджян присоединяется к директору по операциям Фонда развития AIFA Давиду Тадевосяну, который последние несколько месяцев работал над созданием организации в Армении.

«Более двух десятилетий мы направляем свои усилия на создание стабильного будущего Армении, будущего, в котором поощряются инновации, инклюзивность, и во главу угла ставится благополучие всех граждан. Посредством инициативы AIFA мы стремимся укрепить проделанную нами работу, реализовать новые программы и сотрудничать с новыми партнерами для расширения воздействия инициатив»,- отметили попечители организации Afeyan Philanthropies Нубар и Анна Афеян.