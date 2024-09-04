В Ереване состоится встреча с Луисом Морено Окампо

Ереван /Медиамакс/. Бывшй прокурор Международного уголовного суда в Гааге Луис Морено Окампо посетит Армению на следующей неделе.
Инициатива Free Armenian Prisoners сообщает, что 13 сентября в 18:30 в ереванском отеле IBIS состоится открытая встреча с Луисом Морено Окампо.
Бывший прокурор Международного уголовного суда расскажет - какие шаги следует предпринять для освобождения армянских пленных из Баку.
Предстоящая в ноябре в Баку Конференции ООН по изменению климата (COP29) предоставляет исключительную возможность привлечь внимание мировой общественности к нарушениям прав человека, совершаемым режимом Алиева.
Встречу проведет журналист Марк Григорян.
Для участия во встрече следует зарегистрироваться по ссылке:
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