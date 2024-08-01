Тимофей Бордачёв: Ситуация в Армении отражает моральное состояние общества - Mediamax.am

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Тимофей Бордачёв: Ситуация в Армении отражает моральное состояние общества


Фото: Медиамакс


Политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв считает, что изменения по внешней политике Армении являются следствием того пути развития, которое избрала страна, а не обусловлены глобальными процессами.

 

«Убежден, что современный политический курс Армении является результатом волеизъявления армянского народа, сделанного на выборах, состоявшихся до и

после Второй Карабахской войны», - сказал политолог.

 

 

Темы беседы:

 

00:00 - вступление

00:30 – «отношения с Арменией не являются для России проблемой безопасности»

03:10 – «страны развиваются, идут своим путем»

06:20 – «Россия не пытается изменить выбор народа Армении»

10:30 –  перспективы членства Армении в ОДКБ

14:25 – «Евразийский экономический союз – это про экономику, а не про безопасность»

19:25 – «все начинают жить своим умом»

22:20 – стал ли уход миротворцев ударом по престижу России?

27:20 – «для России «Армения и сегодня важнее Азербайджана»

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