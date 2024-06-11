В Ереванском институте театра и кино откроется мастерская Александра Сокурова

Ереван /Медиамакс/. В сентябре 2024 года в магистратуре Ереванского государственного института театра и кино будет открыта мастерская Александра Сокурова.

Об этом говорится в сообщении института.

«Это уникальная возможность для развития армянского авторского кино», - отмечается в нем.

В институте пообещали предоставить подробности в скором времени.

В июне 2023 года в Ереване по инициативе телеграм-канала Киноклуб Ереван состоялся ретроспективный показ фильмов Александра Сокурова с участием режисеера.

В рамках ретроспективы прошла премьера фильма «Сказка» в Армении и состоялась мировая премьера режиссерской версии фильма «Телец», с существенно переработанной цветокоррекцией, звуковыми акцентами и двумя новыми эпизодами, сохранившимися в личном архиве Сокурова и никогда ранее не демонстрировавшимися на экране.

Зрители также увидели отреставрированные копии кинолент «Молох» и «Одинокий голос человека» и фильм «Фауст».