В Ереванском институте театра и кино откроется мастерская Александра Сокурова - Mediamax.am

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В Ереванском институте театра и кино откроется мастерская Александра Сокурова


Фото: РБК


Ереван /Медиамакс/. В сентябре 2024 года в магистратуре Ереванского государственного института театра и кино будет открыта мастерская Александра Сокурова.

Об этом говорится в сообщении института.

 

«Это уникальная возможность для развития армянского авторского кино», - отмечается в нем.

 

В институте пообещали предоставить подробности в скором времени.

 

 

В июне 2023 года в Ереване по инициативе телеграм-канала Киноклуб Ереван состоялся ретроспективный показ фильмов Александра Сокурова с участием режисеера.

 

В рамках ретроспективы прошла премьера фильма «Сказка» в Армении и состоялась мировая премьера режиссерской версии фильма «Телец», с существенно переработанной цветокоррекцией, звуковыми акцентами и двумя новыми эпизодами, сохранившимися в личном архиве Сокурова и никогда ранее не демонстрировавшимися на экране.

 

Зрители также увидели отреставрированные копии кинолент «Молох» и «Одинокий голос человека» и фильм «Фауст».

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