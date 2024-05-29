В Ереване и Гюмри состоится премьера документального фильма «Родина»

8 июня в ереванском Дом кине состоится премьерный показ документального фильма Александра Архангельского и Татьяны Сорокиной «Родина».
10 июня фильм покажут в Гюмри, в Государственном драматическом театре имени Вардана Аджемяна.
В Ереване и Гюмри показ начнется в 19:00 часов.
Вход на ереванскую премьеру - свободный, в Гюмри - по пригласительным билетам.
С лета 2023 года до весны 2024 года съемочная группа снимала героя фильма - иеромонаха Иоанна (Джованни Гуaйта) в Армении, Италии, Черногории и России.
В беседе с Медиамакс летом 2023 года Александр Архангельский говорил:
Фото: съемочная группа фильма «Родина»
«Отец Джованни - специалист по древнеармянской церкви, он написал книгу на основе бесед с Католикосом Гарегином Первым. Снимать мы будем не туристический фильм. Мы сядем в самолет вместе с отцом Джованни, отправимся сюда, и посмотрим его глазами на Армению как на страну, которая научилась сохранять чувство Родины поверх всех границ, выпадая из истории, возвращаясь в историю.
Бывает эмиграция бесполезная, а бывает полезная. Что значит бесполезная? Это когда люди просто спасают сами себя и не встраиваются в культуры окружающих стран: или растворяются в них полностью, или начинают сохранять все полностью, как было на Родине».
Фото: съемочная группа фильма «Родина»
9 июня в пространстве Common Ground в Ереване состоится встреча с Александром Архангельским, Татьяной Сорокиной и Джованни Гуайтой.
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