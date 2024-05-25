Роман Кантор: Кино не может сравниться с литературой в полифоничности

24 мая 2024 года, в рамках открытия нового офиса Yandex Armenia, состоялась беседа со сценаристом Романом Кантором о литературе и экранизациях.

Говоря об экранизации известных литературных произведений, Роман Кантор подчеркнул, что «кино не может сравниться с литературой в полифоничности». По его словам, литература в принципе многослойна и попытки отобразить все слои в кино обречены на провал и дело не только во временных ограничениях.

«К примеру, в «Мастере и Маргарите» есть сцена, когда за столом сидит костюм без человека и подписывает бумаги. Если бы мы решили снять эту сцену, она вряд ли выглядела бы уместной», - отметил сценарист.

«Также следует учитывать, что кино строится больше на эмоциональном, чем на интеллектуальном восприятии», - добавил Роман Кантор. При этом он признался, что создавая сценарии, он расчитывает именно на массовую аудиторию, на то, что фильмы будут смотреть миллионы человек.

«Люди ходят в кинотеатры, чтобы смотреть кино, а не изучать идеи. Сценарист в своей работе должен это учитывать», - сказал Роман Кантор. Возвращаясь к «Мастеру и Маргарите», он подчеркнул, что они стремились сделать фильм, который будет интересен и понятен людям, которые не читали роман Булгакова.

Сценарист отметил, что крайне важно учитывать время и исторический контекст, в которых создавалось литературное произведение, и реалии того времени, в котором его собираются экранизировать. «Важно задавать себе этот вопрос: почему именно сейчас?», - сказал Роман Кантор.

Отвечая на вопрос о «границах возможного» при экранизации известных произведений, сценарист сказал, что каких-либо универсальных правил не существует. Он привел пример фильма «Место встречи изменить нельзя», снятого по книге братьев Вайнеров «Эра милосердия» - финал в фильме совершенно не такой, как в книге, а главный герой Глеб Жеглов предстает на экране в образе зрелого мужчины, хотя в романе ему всего 25 лет. «Но при этом некоторые диалоги в фильме дословно цитируются из книги», - рассказал сценарист.

Ара Тадевосян