Шенгенская виза подорожает с 11 июня

Ереван /Медиамакс/. С 11 июня 2024 года стоимость шенгенской визы для взрослых составит 90 евро, для детей в возрасте от 6 до 12 лет - 45 евро.
Сейчас стоимость шенгенской визы для взрослых составляет 80 евро, для детей - 40 евро.
Еврокомиссия объяснила подорожание инфляцией.
Еврокомиссия оценивает необходимость пересмотра суммы визового сбора каждые три года на основе «объективных критериев», в том числе уровня инфляции в ЕС и средних зарплат государственных служащих.
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