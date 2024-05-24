Шенгенская виза подорожает с 11 июня - Mediamax.am

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Шенгенская виза подорожает с 11 июня


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. С 11 июня 2024 года стоимость шенгенской визы для взрослых составит 90 евро, для детей в возрасте от 6 до 12 лет - 45 евро.

Сейчас стоимость шенгенской визы для взрослых составляет 80 евро, для детей - 40 евро.

 

Еврокомиссия объяснила подорожание инфляцией.

 

Еврокомиссия оценивает необходимость пересмотра суммы визового сбора каждые три года на основе «объективных критериев», в том числе уровня инфляции в ЕС и средних зарплат государственных служащих.

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