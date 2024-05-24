Шенгенская виза подорожает с 11 июня

Ереван /Медиамакс/. С 11 июня 2024 года стоимость шенгенской визы для взрослых составит 90 евро, для детей в возрасте от 6 до 12 лет - 45 евро.

Сейчас стоимость шенгенской визы для взрослых составляет 80 евро, для детей - 40 евро.

Еврокомиссия объяснила подорожание инфляцией.

Еврокомиссия оценивает необходимость пересмотра суммы визового сбора каждые три года на основе «объективных критериев», в том числе уровня инфляции в ЕС и средних зарплат государственных служащих.