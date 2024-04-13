Жан-Мишель Жарр откроет фестиваль STARMUS VII «Мостом из будущего»

Пионер электронной музыки Жан-Мишель Жарр откроет фестиваль STARMUS VII в Братиславе 12 мая эксклюзивным живым выступлением "Bridge from the Future".

Вместе со специальным гостем Брайаном Мэем, легендарным гитаристом группы Queen и соучредителем STARMUS, Жарр сыграет шоу на захватывающем фоне моста SNP через реку Дунай.

«Это монументальное событие, которые будет представлено в партнерстве с мировым лидером в области цифровой безопасности ESET, обещает стать зрелищем космических масштабов, доказывая способность музыки преодолевать границы и разжигать воображение», - отметили организаторы STARMUS.

«Прошло 16 лет с тех пор, как мы с Брайаном познакомились с Жаном-Мишелем в Лондоне и предложили ему сотрудничество. Мы знали, что концерт Жана-Мишеля предполагает амбициозную постановку, и до сих пор у нас не было такой возможности. Возможно, мы ждали, когда наш фестиваль пройдет на тему “Starmus Earth”. STARMUS впервые привлекает внимание к нашей планете, и мы хотим, чтобы люди были более восприимчивы к важным вопросам нашего времени. Открытие фестиваля «Мостом из будущего» позволит достичь этой цели. Жан-Мишель Жарр всегда приносил нам музыку из будущего, чтобы мы соприкасались с настоящим, и это полностью отвечает духу STARMUS», - сказал соучредитель STARMUS Гарик Исраелян.

В свою очередь, Жан-Мишель Жарр отметил:

«Продолжая учиться у прошлого, сегодня нам следует прислушиваться к будущему, будучи восприимчивыми и внимательными к поступающим сигналам. Прорывы, открытия и решения во всех областях уже существуют в будущем, ожидая, когда мы сможем прйти к ним».

«Мы очень рады, что STARMUS VII начнется таким уникальным шоу. На этом концерте Жан-Мишель Жарр задаст тон духу фестиваля, посвященного текущим проблемам нашей планеты», - сказал Брайан Мэй.