В Армении заблокировано вещание телепередач Владимира Соловьева

Ереван /Медиамакс/. Заместитель министра высокотехнологической промышленности Авет Погосян сообщил сегодня, что в Армении заблокирована трансляция авторских программ «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», транслируемых на телеканале «РТР-Планета».

Авет Погосян сообщил, что решение принято госкомпанией «Армянская телерадиовещательная сеть» на основе неоднократных нарушений статей 5 и 6 Соглашения между правительствами Армении и России о сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций.