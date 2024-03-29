В Армении заблокировано вещание телепередач Владимира Соловьева - Mediamax.am

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В Армении заблокировано вещание телепередач Владимира Соловьева


Фото: life.ru


Ереван /Медиамакс/. Заместитель министра высокотехнологической промышленности Авет Погосян сообщил сегодня, что в Армении заблокирована трансляция авторских программ «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», транслируемых на телеканале «РТР-Планета».

Авет Погосян сообщил, что решение принято госкомпанией «Армянская телерадиовещательная сеть» на основе неоднократных нарушений статей 5 и 6 Соглашения между правительствами Армении и России о сотрудничестве в сфере массовых телекоммуникаций.

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