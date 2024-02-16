Эрмитаж возродит археологическую экспедицию в Армении - Mediamax.am

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Эрмитаж возродит археологическую экспедицию в Армении


Фото: архив Михаила Бадаляна


Ереван /Медиамакс/. Российский государственный Эрмитаж возродит археологическую экспедицию по изучению крепости Кармир-Блур в Армении, где специалисты музея работали с середины XX века.

«Мы уже договорились с нашими армянскими коллегами о возрождении знаменитой кармир-блурскую экспедицию, которую проводил Борис Борисович Пиотровский (директор Эрмитажа с 1964 по 1990 год). На том же городище сейчас предполагается построить новый музей - на месте могильника, который примыкает к крепости Тейшебаини. До этого могильник будет раскопан, покрыт стеклом и сверху будет построен музей. Этим будет заниматься совместная российско-армянская экспедиция», - эти слова генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского приводит ТАСС.

 

В мае 2023 года было заключено соглашение о сотрудничестве между Эрмитажем и музеем-заповедником «Эребуни».

 

15 февраля этого года в Эрмитаже открылась выставка «Уголок Эребуни», которая будет действовать в течение года. В ней представлены экспонаты из музея-заповедника «Эребуни».

 

В Эрмитаже есть зал постоянной экспозиции Урарту, посвященный памяти Бориса Пиотровоского, руководившего раскопками крепости Тейшебаини с 1939 по 1971 год.

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