Эрмитаж возродит археологическую экспедицию в Армении

Ереван /Медиамакс/. Российский государственный Эрмитаж возродит археологическую экспедицию по изучению крепости Кармир-Блур в Армении, где специалисты музея работали с середины XX века.

«Мы уже договорились с нашими армянскими коллегами о возрождении знаменитой кармир-блурскую экспедицию, которую проводил Борис Борисович Пиотровский (директор Эрмитажа с 1964 по 1990 год). На том же городище сейчас предполагается построить новый музей - на месте могильника, который примыкает к крепости Тейшебаини. До этого могильник будет раскопан, покрыт стеклом и сверху будет построен музей. Этим будет заниматься совместная российско-армянская экспедиция», - эти слова генерального директора Эрмитажа Михаила Пиотровского приводит ТАСС.

В мае 2023 года было заключено соглашение о сотрудничестве между Эрмитажем и музеем-заповедником «Эребуни».

15 февраля этого года в Эрмитаже открылась выставка «Уголок Эребуни», которая будет действовать в течение года. В ней представлены экспонаты из музея-заповедника «Эребуни».

В Эрмитаже есть зал постоянной экспозиции Урарту, посвященный памяти Бориса Пиотровоского, руководившего раскопками крепости Тейшебаини с 1939 по 1971 год.