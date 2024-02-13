Джон Малкович и и Ингеборга Дапкунайте выступят в Тбилиси - Mediamax.am

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Джон Малкович и и Ингеборга Дапкунайте выступят в Тбилиси


Фото: Marko Rass


Ереван /Медиамакс/. Джон Малкович и и Ингеборга Дапкунайте представят в Тбилиси спектакль «В одиночестве хлопковых полей».

«Новости-Грузия» сообщает, что спектакли состоятся 22 и 23 марта в театре им. Грибоедова, в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля.

 

Цены билетов начинаются с 95 лари.

 

В прошлом году спектакль в Тбилиси был отменен из-за болезни Малковича - он перенес операцию на глазах и врачи запретили ему перелеты.

 

«В одиночестве хлопковых полей» - пьеса французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса.

 

Дуэту Джон Малкович-Ингеборга Дапкунайте более 30 лет. Впервые они вместе вышли на сцену в Лондоне в 1991 году.

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