Джон Малкович и и Ингеборга Дапкунайте выступят в Тбилиси

Ереван /Медиамакс/. Джон Малкович и и Ингеборга Дапкунайте представят в Тбилиси спектакль «В одиночестве хлопковых полей».

«Новости-Грузия» сообщает, что спектакли состоятся 22 и 23 марта в театре им. Грибоедова, в рамках Тбилисского международного театрального фестиваля.

Цены билетов начинаются с 95 лари.

В прошлом году спектакль в Тбилиси был отменен из-за болезни Малковича - он перенес операцию на глазах и врачи запретили ему перелеты.

«В одиночестве хлопковых полей» - пьеса французского драматурга Бернара-Мари Кольтеса.

Дуэту Джон Малкович-Ингеборга Дапкунайте более 30 лет. Впервые они вместе вышли на сцену в Лондоне в 1991 году.