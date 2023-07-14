«Уроки Армении»: полвека назад и сегодня

13 июля в Common Ground Books and Spirits прошла первая встреча в серии бесед «Уроки Армении».

Цель серии - понять, как влияет русская эмиграция на Армению и чему она учится у армян. Встречи инициировали директор Медиамакс Ара Тадевосян и журналист, специалист по коммуникациям Александра Ливергант.

Фото: Медиамакс

Название серии «Уроки Армении» взято из одноименного произведения русского писателя Андрея Битова. Именно поэтому первая встреча была посвящена книге, дружбе Андрея Битова и Гранта Матевосяна, связи между разными поколениями армян и русских.

Фото: Медиамакс

На встрече писатель и публицист Александр Архангельский и режиссер, основатель центра и фонда «Грант Матевосян» Давид Матевосян зачитывали отрывки из «Уроков Армении».

Уроки Битова об Армении

Давид Матевосян

Книга Битова «Уроки Армении» в первую очередь полезна армянам. Это серия очерков о неизведанной стране в составе СССР, и она, конечно же, адресована русскому читателю. Но я должен признать, что мы сами себя не знаем.

Фото: Медиамакс

И нескольким поколениям армян предстоит прочитать Битова, чтобы познать не только Армению 1967 года, но и ту духовную Армению, которую Андрею Битову и Гранту Матевосяну, которого он называл своим спутником и другом, посчастливилось увидеть своими глазами.

Фото: Медиамакс

Андрей Битов, чья проза «тяжело интеллектуальна», написал «Уроки Армении» в форме довольно легких эссе. Секрет именно в этом: «тяжелая проза» написана легким стилем. И получился феноменальный результат.

Александр Архангельский

В центре книги - события 1967 года, но она была закончена в 1969 году. Между 1967 и 1969 был 1968-й. Не знаю, как это задумывалось, но в итоге эта книга получилась о том, что мир сдвинулся с места. Поколение, которому принадлежат Грант Матевосян и Андрей Битов - это поколение освобождения от страха, это поколение, которое вступало в послесталинские времена и надеялось, что оно «проскочит». Но не «проскочило».

Фото: Медиамакс

1968 год - это танки в Праге, показавшая свое звериное лицо империя, не оставляющая простора… Где этот простор? Битов находит этот простор в Армении. Эта книга не просто о любви к Армении, а о любви к свободе.

Возможен ли возврат в среду культурной общности?

Давид Матевосян

Если говорить об общности, то и Матевосян, и Битов имели свою «империю» - «империю слова». И если говорить о равной дружбе и братстве в «империи слова» таких гигантов ,то обращаясь к ним, читая и перечитывая их произведения, найти эту общность возможно.

Фото: Медиамакс

Но сейчас будет сложнее, потому что тогда было общее культурное пространство. В любом случае, будут родные души, родная территория, потому что невозможно читать этих писателей, понимать их и не проникнуться.

Фото: Медиамакс

Это было поколение, перед глазами которых прошла смерть, мировая война, тирания, но они выжили. Это поколение сыграло большую роль по всему миру. Матевосян и Битов, по сути, то же поколение, что Феллини и «Битлз», но они были за «железным занавесом», создавали при этом равную и даже лучшую литературу, музыку, кино.

Александр Архангельский

Мне понравилось замечание Давида об «империи слова». В этом пространстве мы можем продолжать традиции, но за пределами его опыт каждого следующего поколения уникален, и ничто не будет повторено. Все будет в новых формах, по-другому: сначала условный «Битов» и условный «Матевосян» найдут друг друга, а потом появятся книги. Не наоборот.

Фото: Медиамакс

Условия, которые нам предоставляет мировая история, способствуют таким поискам. Когда людей сносит ветром с их почвы, возникает вопрос - куда нестись? Туда, где примет новая почва, новая земля. Армения в очередной раз в мировой истории продемонстрировала свою открытость. И эта любовь и дружба подарят новому поколению новый опыт.

Перечитывая «Уроки Армении» спустя годы

Давид Матевосян

«Уроки Армении» - удивительный живой текст, который дает читателю, который хочет познать Армению, коды и ключи к ее сути. Вот что Битов открыл армянам и неармянам. Вот чем она важна, и вот почему она будет прочитана еще много-много раз.

Фото: Медиамакс

Людям кажется, что эта книга - сплошной комплимент в адрес Армении. На самом деле, это закодированное видение нашей тогдашней действительности и тех негативных явлений, которые существуют и сейчас.

Фото: Медиамакс

Из этой книги можно извлечь уроки самопознания. Для меня это был очень сильный оздоровительный эффект, потому что этот текст, как в зеркале, показывает не только симпатичные черты твоего характера и твоей сути, но и все изъяны и проблемы, которые на твоем лице отражаются, но делает это очень тонко. И за это тоже спасибо Битову.

Александр Архангельский

Книга не только воспроизведит драму, с которой столкнулось поколение Битова и Матевосяна, заново ставит вопросы, на которые они отвечали.

Фото: Медиамакс

Книга не устарела, но она не для комментаторов, а для читателей. Это значит, что уроки Армении продолжаются, и хорошо, что по ним нет экзаменов.

Лусине Гарибян

Фото: Агапе Григорян