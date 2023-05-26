Татьяна Толстая: Войну нельзя предотвратить культурой

25 мая на Ереванском книжном фестивале прошла беседа литературоведа Лилит Меликсетян с Татьяной Толстой. Писательница рассказала о новой книге «Истребление персиян» и ответила на вопросы читателей. Медиамакс выделил интересные фрагменты встречи.

Важность диалога

В России многие слышат название этой книги как «истребление россиян». На самом деле название книги - метафора, так называется один из наших диалогов с Александром Александровичем Тимофеевским, который включен в книгу. Собственно, вся книга состоит из наших диалогов.

Александра Тимофеевского в России знал узкий круг людей, которые были сильно впечатлены его жизнью и, к сожалению, ранним уходом. Он был бесконечно скромен. Это был человек, который понимал себя и именно по этой причине у него не было необходимости ни к кому подлизываться.

Фото: Медиамакс

Говорят, что к 16 годам он прочитал все книги, которые вообще необходимо прочитать. Мы познакомились в начале 90-х и быстро подружились. Он был кинокритиком, публицистом, писал в разных изданиях. Я жила в Америке, но в какой-то момент вернулась в Россию, и он взял меня на работу в одну газету.

Мы писали так - я получала предложение о чем-то написать и недели три мучалась над этим заданием. Он приходил на работу, открывал компьютер и начинал сразу набирать текст - от начала до конца. Потом мы шли в какой-нибудь кабак. Мы оба любили выпить, оба не пьянели и просто разговаривали обо всем на свете.

В какой-то момент мы решили, что жалко терять эти разговоры и стали их записывать. Так и родились диалоги - выбирали какие-то темы и обсуждали их. К счастью, мы были на одной волне, но не были согласны во всем. Это несогласие было неким упоением, когда твои аргументы удивительным образам возвращались к тебе с поправками, пояснениями и протестами. Это лучшее культурное времяпрепровождение, которое случалось в моей жизни.

Текст приводит тебя в новые миры, как Алису в стране чудес

Сейчас в культуре идет размывание всего. Мы видим, как гаджеты вымещают книги, дети перестают читать, новое поколение не понимает наших смыслов, наших интересов.

Татьяна Толстая и Лилит Меликсетян Фото: Медиамакс

Изменились матрицы культурного восприятия, изменилась потребность. Появилась какая-то скорость, неприятная нам – старикам. Мы люди медленные, вдумчивые, всматривающиеся в слова и обнаруживающие, что в них есть тайные форточки, дверки, через которые ты проваливаешься в новые смыслы. Текст, как Алису в стране чудес, приводит тебя в новые миры.

Важность собеседника и третий лишний

У меня и сейчас есть несколько друзей, с которыми можно разговаривать, и они открывают какие-то горизонты, но нет собеседника, с которым можно было бы сотрудничать или писать подобные диалоги.

Татьяна Толстая Фото: Медиамакс

Я не думаю, что у читателей этой книги будет ощущение третьего лишнего или подсматривающего за беседой двух людей. Никакой чужой взгляд уже ничего не испортит.

Возможно ли предотвратить войну культурой?

Нет, культурой нельзя предотвратить ничего! Это другое. Так же, как ничего нельзя предотвратить любовью, ни одним из видов любви, включая христианскую. Ни у кого не получилось. Это разные механизмы. Надо делать свое дело и стараться, но при этом понимать - этим ты ничего не исправишь.

Яна Шахраманян

Фото: Эмин Аристакесян