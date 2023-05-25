Ведутся активные переговоры о строительстве новой АЭС, заявил Пашинян - Mediamax.am

1411 просмотров

Ведутся активные переговоры о строительстве новой АЭС, заявил Пашинян


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что Мецаморская АЭС имеет крайний срок эксплуатации, после которого она не сможет продолжать работу.

«Мы ведем активные переговоры с рядом партнеров, в том числе, из России, США и третьих стран о строительстве новой АЭС. Мы рассматриваем, какой из этих вариантов экономически выгоден для нас», - сказал Никол Пашинян в парламенте.

 

По его словам, в ближайшее время делегация из Армении отправится в США для ознакомления с возможностями модульных АЭС.

 

23 мая координатор американской помощи Европе и Евразии Мария Лонги заявила, что США оценивают возможность строительства малых ядерных реакторов в Армении.

 

«В ряде стран, в том числе, в Армении, мы оцениваем планы по строительству малых модульных ядерных реакторов по американской технологии, что может способствовать большей энергетической независимости от России и Китая», - сказала Лонги.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Май 25, 2023 14:00
Алиев примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Нагорный Карабах | Май 25, 2023 12:43
Шойгу։ «Запад пытается вмешаться в ситуацию вокруг Нагорного Карабаха»

Внешняя политика | Май 25, 2023 12:00
Сегодня может состояться трехсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2023