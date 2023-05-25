Ведутся активные переговоры о строительстве новой АЭС, заявил Пашинян

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что Мецаморская АЭС имеет крайний срок эксплуатации, после которого она не сможет продолжать работу.
«Мы ведем активные переговоры с рядом партнеров, в том числе, из России, США и третьих стран о строительстве новой АЭС. Мы рассматриваем, какой из этих вариантов экономически выгоден для нас», - сказал Никол Пашинян в парламенте.
По его словам, в ближайшее время делегация из Армении отправится в США для ознакомления с возможностями модульных АЭС.
23 мая координатор американской помощи Европе и Евразии Мария Лонги заявила, что США оценивают возможность строительства малых ядерных реакторов в Армении.
«В ряде стран, в том числе, в Армении, мы оцениваем планы по строительству малых модульных ядерных реакторов по американской технологии, что может способствовать большей энергетической независимости от России и Китая», - сказала Лонги.
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