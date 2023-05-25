Ведутся активные переговоры о строительстве новой АЭС, заявил Пашинян

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что Мецаморская АЭС имеет крайний срок эксплуатации, после которого она не сможет продолжать работу.

«Мы ведем активные переговоры с рядом партнеров, в том числе, из России, США и третьих стран о строительстве новой АЭС. Мы рассматриваем, какой из этих вариантов экономически выгоден для нас», - сказал Никол Пашинян в парламенте.

По его словам, в ближайшее время делегация из Армении отправится в США для ознакомления с возможностями модульных АЭС.

23 мая координатор американской помощи Европе и Евразии Мария Лонги заявила, что США оценивают возможность строительства малых ядерных реакторов в Армении.

«В ряде стран, в том числе, в Армении, мы оцениваем планы по строительству малых модульных ядерных реакторов по американской технологии, что может способствовать большей энергетической независимости от России и Китая», - сказала Лонги.