Брайан Мэй и Тони Айомми снимают документальный фильм

Ереван /Медиамакс/. Легендарные рок-музыканты, гитаристы Queen и Black Sabbath Брайан Мэй и Тони Айомми снимают фильм о гитарных риффах.

Об этом сообщил на своем официальном сайте Брайан Мэй.

«Радость! Редкий и особенный день с моим другом Тони Айомми – снимаем документальный фильм о РИФФАХ», - написал Мэй.

Запись сопровождается роликом, составленным из фотографий и коротких видео без звука:

На них видно, что Мэй держит в руках гитару Gibson, принадлежащую гитаристу Black Sabbath, а Айомми - гитару Red Special Мэя.

Тони Аоймми и Брайан Мэй - давние друзья и не раз заявляли о намерении поработать вместе.

10 лет назад, в феврале 2013 года, Брайан Мэй говорил в интервью журналу Kerrang!, что вместе с Айомми они работают над совместным альбомом гитарных риффов.

Брайан Мэй рассказывал, что посетив однажды студию Тони Айомми, он был поражен наличием огромного количества неиспользованного музыкального материала.

«Я подумал, что было бы здорово собрать это в какой-то форме. Идея заключается в том, чтобы собрать гитарные риффы в каком-то виде, чтобы люди могли писать песни, используя их», - говорил Брайан Мэй.

В июле 2020 года в интервью журналу Guitar World Брайан так высказался о Тони Айомми:

«Он один из моих самых дорогих друзей на протяжении многих лет. Я мог бы написать книги о Тони, поскольку он самый… (пауза). Я даже не знаю, как описать это словами. Он блестящий человек с замечательной, доброй душой и невероятным чувством юмора.

И конечно, он отец хеви-метал. Он сделал это своим пальцами и мыслями, и он навсегда будет обладать этим титулом».

Тони Айомми и Брайан Мэй были активными участниками проекта Rock Aid Armenia, начатого в 1989 году. В 2009 году они были награждены Орденом Почета Армении в рамках проекта Медиамакс Armenia Grateful 2 Rock.