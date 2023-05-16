В Италии конфискованы 2,7 тонн кокаина, предназначенный для отправки в Армению

Ереван /Медиамакс/. В порту итальянского города Джойя-Тауро, расположенного в южной области Калабрия, конфискованы 2,7 тонн кокаина, которые планировали отправить в Армению через грузинский порт Батуми.
Как сообщает итальянское агентство ANSA, упаковки с кокаином были спрятаны в двух контейнерах с бананами, которые прибыли в Италию из Эквадора и должны были быть отправлены в Армению.
Стоимость 2,7 тонн кокаина на черном рынке составляет около 800 млн евро.
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