В Италии конфискованы 2,7 тонн кокаина, предназначенный для отправки в Армению

Ереван /Медиамакс/. В порту итальянского города Джойя-Тауро, расположенного в южной области Калабрия, конфискованы 2,7 тонн кокаина, которые планировали отправить в Армению через грузинский порт Батуми.

Как сообщает итальянское агентство ANSA, упаковки с кокаином были спрятаны в двух контейнерах с бананами, которые прибыли в Италию из Эквадора и должны были быть отправлены в Армению.

Стоимость 2,7 тонн кокаина на черном рынке составляет около 800 млн евро.