10 % опрошенных считают, что у Армении «очень хорошие» отношения с Россией

Ереван /Медиамакс/. 10 процентов опрошенных в Армении считают, что у Армении «очень хорошие» отношения с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по инициативе Международного республиканского института (IRI) в январе-марте 2023 года, в котором приняли участие 1513 граждан старше 18 лет. Опрос проводился компанией BREVIS.

40% оценили армяно-российские отношения как «довольно хорошие», 34% - как «довольно плохие» и 15% как «очень плохие».

Отношения Армении и США 21% опрошенных оценили как «очень хорошие», 67% - как «довольно хорошие» и 2% - как «очень плохие».

Аналогично обстоит дело в случае с Европейским Союзом: «очень хорошие» - 18 %, «довольно хорошие» - 68 %, «очень плохие» - 3 %.