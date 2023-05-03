10 % опрошенных считают, что у Армении «очень хорошие» отношения с Россией - Mediamax.am

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10 % опрошенных считают, что у Армении «очень хорошие» отношения с Россией


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. 10 процентов опрошенных в Армении считают, что у Армении «очень хорошие» отношения с Россией.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного по инициативе Международного республиканского института (IRI) в январе-марте 2023 года, в котором приняли участие 1513 граждан старше 18 лет. Опрос проводился компанией BREVIS.

 

40% оценили армяно-российские отношения как «довольно хорошие», 34% - как «довольно плохие» и 15% как «очень плохие».

 

Отношения Армении и США 21% опрошенных оценили как «очень хорошие», 67% - как «довольно хорошие» и 2% - как «очень плохие».

 

Аналогично обстоит дело в случае с Европейским Союзом: «очень хорошие» - 18 %, «довольно хорошие» - 68 %, «очень плохие» - 3 %.

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10 % опрошенных считают, что у Армении «очень хорошие» отношения с Россией
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