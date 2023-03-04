Маруся Лежнева: «Главная драгоценность Армении – это люди»

Со-основатель гуманитарного фонда Hume Маруся Лежнева и директор Медиамакс Ара Тадевосян в передаче «Красная нить» обсудили итоги первого года эмиграции россиян в Армению. По разным оценкам, после марта 2022 года в в Армению переехали от 40 до 80 тысяч россиян.

Маруся Лежнева отмечает, что «главная ценность Армении это ее люди, которые не пытаются нас переделать». По ее словам, люди на своем уровне сделали максимум возможного для того, чтобы поддержать пеерехавших, а правительство, наверное, могло сделать больше.

Главной целью фонда Hume Маруся Лежнева считает интеграцию эмигрантов, чтобы «в Армении не возник Брайтон-Бич»».

Темы беседы:

00:00 - начало

00:30 – эмиграция или релокация?

01:45 – три волны эмиграции

02:25 – «оттенок диссиденства», «Бег» Булгакова и тараканьи бега

03:26 – созидательный образ эмиграции в Армению

05:24 – «коллективная вина», «коллективная ответственность» и смена ритма

07:10 – «если ты не милый, в Армении ты ничего не получишь»

09:45 – у Армении немало своих проблем, но можно было сделать больше

13:20 – громких конфликтов не было

16:20 – самый страшный момент

26:10 - эмиграция от войны в страну, переживающую шок от поражения в войне

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