Новая книга Наринэ Абгарян выйдет в середине ноября

Ереван /Медиамакс/. Новая книга писательницы Наринэ Абгарян «Молчание цвета» выйдет в середине ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на издательство «АСТ».

В издательстве рассказали, что «новая книга Абгарян, как и вся проза писательницы, о людях - добрых, счастливых, несчастных, мудрых, легкомысленных».

«Они живут в Армении, России, США, Канаде, Англии, Италии. Каждый из них благодаря пытливому взору писателя и ее дару рассказчика погружает нас в свою вселенную и дарит нам кусочек своей любви. Миры, создаваемые писательницей, безусловно, женские. В эпицентре каждой истории - сильная, яркая героиня, готовая буквально обрушить всю силу своей любви на своих родных и близких», - рассказали в издательстве.