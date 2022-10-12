Досмотр груза, связанного со взрывом на Крымском мосту, не выявил факторов риска

Ереван /Медиамакс/. Комитет госдоходов Армении (КГД) прокомментировал сегодня публикации по поводу взрыва на Крымском мосту.

Из КГД сообщили, что 27 сентября грузовик был взвешен в установленном порядке на Баграташенском таможенном посту на границе с Грузией, после чего прошел досмотр на рентгеновском аппарате, в результате которого факторов риска обнаружено не было.

«В частности, без выгрузки товара из грузового транспортного средства была проверена послойная запись одного из рулонов полиэтиленовой пленки. Проблем, связанных с неправильной классификацией, выявлено не было, и таможенный орган выпустил товар.

С этого момента товар приобрел статус товара ЕАЭС и был передан в управление декларанту. Произошел обычный в нашей повседневной практике процесс, определенный законодательством ЕАЭС», - говорится в сообщении КГД.

Отмечается, что товар был переправлен в Россию на той же грузинской машине, водителем которой был Артур Терджанян, гражданин Армении и Грузии.

«Грузовик, перевозивший эти товары, был в поле зрения объектива камеры. До полного завершения таможенных процедур ввоза в Армению и перевозки в Россию груз не разгружался, не перемещался в другую машину и не дополнялся другими товарами.

Процессы въезда, таможенного контроля, рентгеновского досмотра, таможенного оформления, оформления документов, вывоза данного груза в Армению прошли надлежащим и законным образом, при физическом, рентгеновском досмотре груза при въезде и выезде из Армении фактора риска обнаружено не было»,- говорится в сообщении КГД.