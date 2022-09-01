Рубен Варданян переезжает в Арцах и отказывается от гражданства РФ

Ереван /Медиамакс/. Социальный предприниматель и общественный деятель Рубен Варданян заявил сегодня, что «принял непростое решение переехать в Арцах».

«Многие арцахцы находятся сегодня в очень плохом эмоциональном и психологическом состоянии. К сожалению, события последних двух лет привели к тому, что у многих ав Арцахе появилось ощущение, что они брошены и никому не нужны. Это неприемлемо. После войны 2020 года мы, армяне всего мира, обязаны быть с арцахцами», - заявил Варданян в видеобращении.

«Наши соседи много и часто используют агрессивную риторику. Я хочу сказать вам – не надо этого делать. Чем сильнее вы сжимаете пружину, тем сильнее будет эффект бумеранга. Мы должны пройти тяжелый путь постепенного снижения градуса ненависти», - сказал общественный деятель.

«Я благодарен России - именно там я состоялся как человек, как бизнесмен и профессионал. Я принял решение, понимая, какие риски я на себя беру, отказаться от российского гражданства и переехать в Арцах как гражданин Армении. Это решение далось мне очень непросто, но так правильно», - заявил Рубен Варданян.

Обращаясь к соотечественникам, он сказал, что «сегодня мы переживаем экзистенциальный Сардарапат, и если все небезразличные люди не станут помогать друг другу, мы потеряем наше будущее».