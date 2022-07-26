Никол Пашинян ушел в отпуск - Mediamax.am

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Никол Пашинян ушел в отпуск


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 25 июля находится в отпуске.

Из правительства сообщает, что Пашинян проведет отпуск в Армении.

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