Никол Пашинян ушел в отпуск

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян с 25 июля находится в отпуске.Из правительства сообщает, что Пашинян проведет отпуск в Армении.
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