В Ереване обсуждают вызовы преподавания Геноцида армян

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Музее-институте Геноцида армян стартовала трехдневная международная конференция «Вызовы преподавания Геноцида армян в XXI веке».

Конференция организована при поддержке министерства образования, науки, культуры и спорта Армении и Комитета по науке.

По словам директора фонда «Музей-институт Геноцида армян» Арутюна Марутяна, посещение в последние годы учениками школ Мемориала Геноцида армян и обсуждение данной темы с их учителями привели к выводу, что в преподавании темы Геноцида армян действительно существуют проблемы.

Замминистра образования, науки, культуры и спорта Армении Жанна Андреасян заявила в своем выступлении:

«Важно понять, как мы можем включить основные выводы конференции в нашу повестку и сделать их частью нашей работы. Надеюсь, что эта конференция, помимо своего научно-методического значения, сможет иметь и практическое значение».

Арутюн Марутян сказал, что это первая подобная конференция.

«Нам интересно получить представление о том, как такая сложная тема преподается в зарубежных странах, в армянской и неармянской среде. Память о Геноциде армян является одним из столпов нашей идентичности, и очень важно, чтобы информация была не только о прошлом, но был совершен переход от прошлого к настоящему. Нужно понять, как это можно осуществить. В системе школьного образования методика преподавания темы Геноцида имеет большое значение.

Проблема в том, что вы преподаете и как вы это делаете. Совершенно не ставится задача закрепить стереотип жертвы, наоборот, будут предложены знания, призванные вызвать у учеников чувство гордости. Будет представлено, насколько армянский народ смог противостоять, выстоять, победить - с оружием и без. Это важные качества, которые следует прививать детям именно в этом возрасте»,- сказал Марутян.