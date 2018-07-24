Католикос всех армян направился с визитом в Москву

Ереван /Медиамакс/. Верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин II направился в Москву с патриаршим визитом.
В течение двухдневного визита Его Святейшество встретится с меценатами Первопрестольного Св. Эчмиадзина для обсуждения осуществляемых с их помощью программ.
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