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Католикос всех армян направился с визитом в Москву


Фото: Photolure


Ереван /Медиамакс/. Верховный патриарх и Католикос всех армян Гарегин II направился в Москву с патриаршим визитом.

В течение двухдневного визита Его Святейшество встретится с меценатами Первопрестольного Св. Эчмиадзина  для обсуждения осуществляемых с их помощью  программ.

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