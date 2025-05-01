Пашинян и президент Грузии обсудили региональные процессы

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что «отношения с Грузией подняты до уровня стратегического партнерства».

Об этом он заявил, принимая президента Грузии Михeила Кавелашвили, находящегося с официальным визитом в Армении.

«Вы знаете, как мы дорожим нашими двусторонними отношениями с Грузией, мы уже подняли наши отношения до уровня стратегического партнерства. Я думаю, что это шаг, который выражает наши долгосрочные намерения. У Грузии и Армении есть общие интересы, и мы должны строить наши отношения на этих интересах», - сказал Никол Пашинян, добавив, что, по его мнению, эти интересы также вписываются в контекст интересов долгосрочного развития региона.

Правительство сообщило, что Михаил Кавелашвили, в свою очередь, заявил, что отношения между двумя странами должны углубляться и развиваться.

В ходе встречи президент Грузии отметил, что необходимо сделать все, чтобы Южный Кавказ стал мощным регионом. Михаил Кавелашвили приветствовал факт согласования мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном и выразил надежду на его скорое подписание и на установление в регионе прочного мира и стабильности.

Собеседники также коснулись процессов, происходящих в регионе.