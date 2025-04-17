Заместители глава МИД Армении, Грузии и Азербайджана встретятся в Тбилиси - Mediamax.am

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Заместители глава МИД Армении, Грузии и Азербайджана встретятся в Тбилиси


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Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Тбилиси запланирована трехсторонняя встреча заместителей министров иностранных дел Армении, Грузии и Азербайджана.

В МИД Армении сообщили, что она будет посвящена перспективам регионального сотрудничества.

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