Заместители глава МИД Армении, Грузии и Азербайджана встретятся в Тбилиси

Ереван /Медиамакс/. Сегодня в Тбилиси запланирована трехсторонняя встреча заместителей министров иностранных дел Армении, Грузии и Азербайджана.
В МИД Армении сообщили, что она будет посвящена перспективам регионального сотрудничества.
В МИД Армении сообщили, что она будет посвящена перспективам регионального сотрудничества.
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