Лавров обсудит в Иране обставовку на Южном Кавказе - Mediamax.am

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Лавров обсудит в Иране обставовку на Южном Кавказе


Фото: REUTERS


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл сегодня с рабочим визитом в Иран.

Как сообщает МИД России, главы внешнеполитических ведомств России и Ирана «предметно обсудят двустороннюю повестку дня российско-иранских отношений, которые официально вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства».

 

«Особый упор в ходе переговоров планируется сделать на дальнейшем наращивании взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества в контексте реализации ключевых совместных проектов в области энергетики и транспорта

 

Предполагается обмен мнениями по ряду актуальных международных вопросов, включая обстановку в Сирии, Закавказье, Афганистане, Йемене, зоне Персидского залива, ближневосточное урегулирование, каспийскую проблематику и ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе», говорится в сообщении.

 

24 февраля Сергей Лавров посещал Турцию, где встречался с турецким коллегой Хаканом Фиданом и президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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