В Азербайджане ликвидировали офис «России сегодня»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил сегодня, что представительство медиагруппы «Россия сегодня» (Sputnik) в стране ликвидировано.

Он отметил, что российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента.

6 февраля Азербайджан уведомил российскую сторону о прекращении деятельности «Русского дома» (представительство Россотрудничества). 11 февраля «Русский дом» в Баку приостановил работу.