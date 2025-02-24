В Азербайджане ликвидировали офис «России сегодня» - Mediamax.am

852 просмотров

В Азербайджане ликвидировали офис «России сегодня»


Фото: https://rospatriotcentr.ru/


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил сегодня, что представительство медиагруппы «Россия сегодня» (Sputnik) в стране ликвидировано.

Он отметил, что российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента.

 

6 февраля Азербайджан уведомил российскую сторону о прекращении деятельности «Русского дома» (представительство Россотрудничества). 11 февраля «Русский дом» в Баку приостановил работу.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Регион | Февраль 24, 2025 11:52
В Азербайджане ликвидировали офис «России сегодня»

Внешняя политика | Февраль 24, 2025 10:38
В Азербайджане призвали не политизировать закрытие офиса BBC в Баку

Внешняя политика | Февраль 24, 2025 09:11
Лавров прибыл с визитом в Турцию
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025