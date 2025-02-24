В Азербайджане ликвидировали офис «России сегодня»

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил сегодня, что представительство медиагруппы «Россия сегодня» (Sputnik) в стране ликвидировано.
Он отметил, что российская компания может получить аккредитацию только на одного корреспондента.
6 февраля Азербайджан уведомил российскую сторону о прекращении деятельности «Русского дома» (представительство Россотрудничества). 11 февраля «Русский дом» в Баку приостановил работу.
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