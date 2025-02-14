Канадский эксперт: бремя достижения мира почти полностью ложится на Армению

Ереван /Медиамакс/. Бремя достижения мира почти полностью ложится на Армению, поскольку Азербайджан не испытывает значительного внешнего давления.

Об этом сказал преподаватель Оттавского университета Жан-Франсуа Ратель, выступая на дискуссии «Армения и Грузия на грани», организованной Институтом европейских, российских и евразийских исследований Карлтонского университета.

Жан-Франсуа Ратель выразил мнение, что слабая переговорная позиция Армении является серьезным фактором, способным еще больше затруднить переговоры. Он подчеркнул, что достижение мира в таком контексте требует взаимовыгодных экономических решений, приведя примеры бывших коммунистических стран, доказавших важность экономических стимулов для мира.

Жан-Франсуа Ратель указал, что такие вопросы, как преодоление военной травмы, культурное наследие и суверенитет Армении, остаются без внимания, а Азербайджан испытывает лишь слабое международное давление.

По его словам, региональная изоляция Армении еще больше осложняет усилия по установлению мира, поскольку лишает ее рычагов на переговорах. Ратель предупредил, что любое мирное соглашение может в конечном итоге подорвать безопасность Армении, поскольку Азербайджан не сталкивается со значительными ограничениями или санкциями и подчеркнул необходимость вовлечения Канады и стран-членов ЕС для сдерживания максималистских требований Азербайджана.