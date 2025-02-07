Песков не исключил, что Путин обсудит с Алиевым закрытие «Русского дома» в Баку

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. заявил, что Кремль сожалеет о закрытии «Русского дома» в Баку.

«Считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать», - сказал он.

Песков добавил, что российская сторона будет решать возникшую ситуацию через диалог с Баку, «руководствуясь традиционно добрыми отношениями».

Как сообщает ТАСС, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли контакты Путина и Алиева по этой теме, пресс-секретарь российского президента сказал:

«Безусловно, мы будем ставить этот вопрос перед нашими коллегами на различных уровнях. Если будут контакты на высшем уровне, не исключаем, что этот вопрос может обсуждаться и в диалоге двух глав государств».

6 февраля Азербайджан направил российской стороне ноту о прекращении деятельности «Русского дома» в Баку.