Песков не исключил, что Путин обсудит с Алиевым закрытие «Русского дома» в Баку - Mediamax.am

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Песков не исключил, что Путин обсудит с Алиевым закрытие «Русского дома» в Баку


Фото: tass.ru


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. заявил, что Кремль сожалеет о закрытии «Русского дома» в Баку.

 

 

 

 

«Считаем, что это недоразумение, которое удастся урегулировать», - сказал он.

 

Песков добавил, что российская сторона будет решать возникшую ситуацию через диалог с Баку, «руководствуясь традиционно добрыми отношениями».

 

Как сообщает ТАСС, отвечая на вопрос о том, ожидаются ли контакты Путина и Алиева по этой теме, пресс-секретарь российского президента сказал:

 

«Безусловно, мы будем ставить этот вопрос перед нашими коллегами на различных уровнях. Если будут контакты на высшем уровне, не исключаем, что этот вопрос может обсуждаться и в диалоге двух глав государств».

 

6 февраля Азербайджан направил российской стороне ноту о прекращении деятельности «Русского дома» в Баку.

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