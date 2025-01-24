Григорян: Армения направила свои предложения Азербайджану - Mediamax.am

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Григорян: Армения направила свои предложения Азербайджану


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Ереван /Медиамакс/. Секретарь Совета безопасности Армен Григорян заявил сегодня, что «Армения направила предложения Азербайджану и ждет ответа азербайджанской стороны».

«Речь идет о двух статьях мирного договора, по которым мы не достигли окончательного соглашения. Мы надеемся, что найдем решение»,- заявил секретарь СБ в беседе с журналистами.

 

Он отметил, что подход Армении к конкретным вопросам четко сформулирован: «Мы предложили решения по всем вопросам повестки».

 

«Например, Армения предложила «Перекресток мира», который отражает наше видение разблокирования в регионе. Мы продолжаем двигаться вперед в вопросах мирного договора, демаркации и других вопросов. Мирная повестка продолжает оставаться нашим приоритетом. Мы не просим мира, мы предлагаем мирные решения всех существующих проблем».

 

В то же время, Армен Григорян счел тревожными заявления, поступающие из Азербайджана.

 

«Мы видим, что проводятся интенсивные военные учения, осуществляются интенсивные рейсы из других стран, которые, скорее всего, перебрасывают в Баку военную технику»,- сказал он.

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