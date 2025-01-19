Тбилиси предложил Баку и Еревану развивать трехстороннее сотрудничество

Ереван /Медиамакс/. Грузия предлагает Азербайджану и Армении инициативу трехстороннего сотрудничества в различных сферах.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил сегодня в Баку премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании межправительственной грузино-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству.

«Мы искренне заинтересованы в том, чтобы совершить конкретные практические шаги и способствовать сотрудничеству в регионе. Грузия предлагает сторонам инициативу трехстороннего сотрудничества, которая подразумевает вовлеченность всех трех стран Южного Кавказа в различных сферах», - отметил Кобахидзе.

Он сказал, что в условиях сложной геополитической обстановки в регионе и мире еще большее значение приобретают значение мира и стабильности для регионального развития и устойчивого благосостояния.

Премьер Грузии прибыл в Баку в пятницу для участия в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран. Это первый официальный зарубежный визит Кобахидзе после того, как парламент в ноябре 2024 года утвердил его в должности главы правительства.