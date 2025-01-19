Тбилиси предложил Баку и Еревану развивать трехстороннее сотрудничество - Mediamax.am

1412 просмотров

Тбилиси предложил Баку и Еревану развивать трехстороннее сотрудничество


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Грузия предлагает Азербайджану и Армении инициативу трехстороннего сотрудничества в различных сферах.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил сегодня в Баку премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на заседании межправительственной грузино-азербайджанской комиссии по экономическому сотрудничеству.

 

«Мы искренне заинтересованы в том, чтобы совершить конкретные практические шаги и способствовать сотрудничеству в регионе. Грузия предлагает сторонам инициативу трехстороннего сотрудничества, которая подразумевает вовлеченность всех трех стран Южного Кавказа в различных сферах», - отметил Кобахидзе.

 

Он сказал, что в условиях сложной геополитической обстановки в регионе и мире еще большее значение приобретают значение мира и стабильности для регионального развития и устойчивого благосостояния.

 

Премьер Грузии прибыл в Баку в пятницу для участия в заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству двух стран. Это первый официальный зарубежный визит Кобахидзе после того, как парламент в ноябре 2024 года утвердил его в должности главы правительства.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Общество | Январь 18, 2025 14:49
Amnesty International: Азербайджан должен обеспечить право Рубена Варданяна на справедливый суд

Внешняя политика | Январь 17, 2025 17:46
Кобахиде назвал Алиева «особенным лидером» и «примером для нас»

Регион | Январь 17, 2025 17:29
Президент Ирана против присутствия «внерегиональных сил»
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025