Армения и Азербайджан начнут комплексные работы по делимитации границы на севере

Ереван /Медиамакс/. На очередном заседании государственных комиссий по делимитации государственной границы между Арменией и Азербайджаном стороны договорились начать комплексные работы по делимитации государственной границы с северного участка.

Пресс-служба МИД Армении сообщила, что 16 января 2025 года на границе между Арменией и Азербайджаном, под председательством вице-премьеров Мгера Григоряна и Шахина Мустафаева, состоялась одиннадцатая встреча Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между двумя странами.

«Стороны продолжили обмен мнениями по вопросу очередности участков/отрезков линии границы для дальнейшего проведения делимитационных работ и пришли к согласию начать комплекс работ по делимитации государственной границы с северного участка – с района точки стыка границ Армении, Азербайджана и Грузии и далее в южном направлении – с севера на юг, до границы Армении и Азербайджана с Ираном.

Стороны также обсудили проекты соответствующих инструкций по порядку проведения делимитационных работ и договорились определить дату и место проведения следующей встречи в рабочем порядке», - говорится в сообщении МИД Армении.