Лавров «не понимает» заявлений о том, что миссия ЕС будет обеспечивать безопасность в Сюнике

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил сегодня, что между Арменией и Азербайджаном остается два несогласованных вопроса.

«Сейчас я слышал, что Армения и Азербайджан уже договорились по мирному договору. Понятно, что два остающихся вопроса - там трудно как-то их обойти. Надо решать: либо «да», либо «нет». Ну и вот тут же Еврокомиссия, Евросоюз стали говорить: «Вот мы сейчас приедем, будем вам помогать». Это суверенное решение Азербайджана и Армении, где подписывать документ, когда он будет согласован», - заявил Лавров.

Как сообщает ТАСС, отвечая на вопрос, как сближение Армении с Западом может повлиять на безопасность в регион, глава МИД России сказал:

«Мы неизбежно придем когда-то к тому, о чем сейчас говорит Россия, Азербайджан, Турция, Иран, а именно - страны региона должны решать свои проблемы с непосредственными соседями».

Сергей Лавров добавил, что не видит проблем с точки зрения контактов Армении с западными странами и ЕС. «Но когда страны, далекие от нашей территории, традиций и от понимания истории в ее не колониальном измерении, заявляют, что миссия ЕС будет обеспечивать безопасность в Сюникском районе, например, я не очень это понимаю», - отметил Лавров.