Хакан Фидан: Надеемся, что в этом году между Арменией и Азербайджаном установится прочный мир

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил сегодня, что заключение мира между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе.

Как сообщает Trend, на брифинге для представителей СМИ Хакан Фидан отметил, что «открылось историческое окно для стабильности и мира в регионе».

«Турция стоит плечом к плечу с Азербайджаном. Мы надеемся, что Армения будет действовать с долгосрочной стратегической перспективой. Мы продолжаем поддерживать двусторонние переговоры без посредников между сторонами. Турция поддерживает решительные шаги президента Азербайджана Ильхама Алиева, нацеленные на достижение мира в регионе. Премьер Армении Никол Пашинян также предпринимает определенные шаги в этом направлении».

Он отметил, что «есть всего несколько несогласованных пунктов в мирном соглашении, которое обсуждают Азербайджан и Армения. Необходимо завершить их согласование и подписать договор. Надеемся, что в 2025 году будет достигнут прочный мир, регион будет процветать».