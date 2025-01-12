Хакан Фидан: Надеемся, что в этом году между Арменией и Азербайджаном установится прочный мир

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил сегодня, что заключение мира между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе.
Как сообщает Trend, на брифинге для представителей СМИ Хакан Фидан отметил, что «открылось историческое окно для стабильности и мира в регионе».
«Турция стоит плечом к плечу с Азербайджаном. Мы надеемся, что Армения будет действовать с долгосрочной стратегической перспективой. Мы продолжаем поддерживать двусторонние переговоры без посредников между сторонами. Турция поддерживает решительные шаги президента Азербайджана Ильхама Алиева, нацеленные на достижение мира в регионе. Премьер Армении Никол Пашинян также предпринимает определенные шаги в этом направлении».
Он отметил, что «есть всего несколько несогласованных пунктов в мирном соглашении, которое обсуждают Азербайджан и Армения. Необходимо завершить их согласование и подписать договор. Надеемся, что в 2025 году будет достигнут прочный мир, регион будет процветать».
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