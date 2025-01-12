Хакан Фидан: Надеемся, что в этом году между Арменией и Азербайджаном установится прочный мир - Mediamax.am

1636 просмотров

Хакан Фидан: Надеемся, что в этом году между Арменией и Азербайджаном установится прочный мир


Фото:


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил сегодня, что заключение мира между Азербайджаном и Арменией создаст новые возможности в регионе.

Как сообщает Trend, на брифинге для представителей СМИ Хакан Фидан отметил, что «открылось историческое окно для стабильности и мира в регионе».

 

«Турция стоит плечом к плечу с Азербайджаном. Мы надеемся, что Армения будет действовать с долгосрочной стратегической перспективой. Мы продолжаем поддерживать двусторонние переговоры без посредников между сторонами. Турция поддерживает решительные шаги президента Азербайджана Ильхама Алиева, нацеленные на достижение мира в регионе. Премьер Армении Никол Пашинян также предпринимает определенные шаги в этом направлении».

 

Он отметил, что «есть всего несколько несогласованных пунктов в мирном соглашении, которое обсуждают Азербайджан и Армения. Необходимо завершить их согласование и подписать договор. Надеемся, что в 2025 году будет достигнут прочный мир, регион будет процветать».

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.




Лента новостей

Запечатленное Время | Январь 11, 2025 09:55
Неделя в объективе: обледеневшие памятники, пожары в Лос-Анджелесе, прощание с Картером

Внешняя политика | Январь 10, 2025 15:46
ЕС предлагает оставить своих наблюдателей в Армении еще на 2 года

Регион | Январь 10, 2025 14:47
Хакан Фидан: Надеемся, что в этом году между Арменией и Азербайджаном установится прочный мир
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Quality Sign BW
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax Media Company LLC 1999 -2025