Пашинян считает демаркацию Киранца «переломным успехом» - Mediamax.am

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Пашинян считает демаркацию Киранца «переломным успехом»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «приверженность нашей международно признанной территории является для нас важным буфером безопасности».

«Речь идет о недопустимости карт СССР. Этот подход очень опасен для Армении, поскольку отказ от карт времен СССР может означать отказ от государственности и независимости, потому что мы получили независимость на территории Советской Армении, и международное сообщество признало нас именно таким образом. Если мы сами не признаем свою международно признанную территорию, мы позволяем и другим не признавать ее, ссылаясь на нас.

 

Не признавая нашу международно признанную территорию, мы открываем свои ворота перед другими. В Киранце мы не отдавали суверенную территорию Армении, мы зафиксировали наши ворота, границу нашего государства, порог нашего государства, и я считаю это историей успеха, переломным успехом. Съездите в Киранц и вы собственными глазами увидите этот успех», - написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.

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