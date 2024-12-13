Пашинян считает демаркацию Киранца «переломным успехом»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «приверженность нашей международно признанной территории является для нас важным буфером безопасности».

«Речь идет о недопустимости карт СССР. Этот подход очень опасен для Армении, поскольку отказ от карт времен СССР может означать отказ от государственности и независимости, потому что мы получили независимость на территории Советской Армении, и международное сообщество признало нас именно таким образом. Если мы сами не признаем свою международно признанную территорию, мы позволяем и другим не признавать ее, ссылаясь на нас.

Не признавая нашу международно признанную территорию, мы открываем свои ворота перед другими. В Киранце мы не отдавали суверенную территорию Армении, мы зафиксировали наши ворота, границу нашего государства, порог нашего государства, и я считаю это историей успеха, переломным успехом. Съездите в Киранц и вы собственными глазами увидите этот успех», - написал Никол Пашинян на своей странице в Facebook.