Алиев: «Некоторые западные государства подстрекают Армению к новой войне»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «некоторые западные государства подстрекают Армению к новой войне с Азербайджаном».

«Антиазербайджанские силы, исламофобы, азербайджанофобы, сидящие в некоторых западных столицах, подстрекают Армению к новой войне. Это может стать полной трагедией для армянского государства», - сказал Алиев, выступая на открытии «парка Победы» в Баку.

Он отметил, что «пока не поздно, Армения должна отказаться от политики вооружения».

«Я неоднократно об этом говорил. И они знают, что к моим словам надо прислушиваться. Им следует отказаться от этого, пока не поздно. Они никогда не смогут тягаться с нами.

Любой, кто захочет еще раз испытать нашу силу, вновь потерпит поражение и опозорится, потому что 44-дневная война и антитеррористическая операция, наша победа - это не только поражение Армении, но также горькое и унизительное поражение тех, кто за ней стоит», - заявил президент Азербайджана.