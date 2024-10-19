Мирзоян: Мы предложили Азербайджану пути перезапуска железнодорожной инфраструктуры

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «Армения придает большое значение региональным консультациям и контактам».

«Армения искренне заинтересована в разблокировании всех экономических и транспортных коммуникаций в нашем регионе. Наше видение укрепления региональных связей наглядно отражено в инициативе «Перекресток мира», основной целью которой является развитие коммуникаций между всеми странами региона и за его пределами посредством реконструкции, строительства и эксплуатации автомобильных, железных дорог, трубопроводов, кабелей и линий электропередачи»,- заявил Арарат Мирзоян в ходе министерской встречи региональной консультативной платформы «3+3» в Стамбуле.

Он отметил также, что Армения и Турция договорились вместе оценить технические требования для пересечения границы по железной дороге Гюмри-Карс.

«Это дополняет уже реализованные решения по установлению прямых рейсов между Арменией и Турцией и взаимной отмене запретов на авиагрузоперевозки.

Ввод в эксплуатацию железной дороги Гюмри-Карс между Арменией и Турцией вместе с железнодорожным сообщением между Арменией и Азербайджаном немедленно обеспечит эффективную связь между Персидским заливом, Черным, Каспийским и Средиземным морями.

Принимая во внимание это видение, мы предложили Азербайджану пути перезапуска нашей железнодорожной инфраструктуры, упрощения пересечения границ и таможенных процедур, а также предоставления некоторых дополнительных механизмов безопасности при полном уважении суверенитета и юрисдикции обеих стран».