Делегация НАТО посетила «Парк военных трофеев» в Баку

Ереван /Медиамакс/. Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с генеральным директором Международного военного штаба НАТО, генерал-лейтенантом Янушем Адамчаком посетила «Парк военных трофеев».
В сообщении агентства Trend, в частности, говорится:
«Особое значение имеет то, что делегация НАТО стоит перед щитом с надписью «Карабах - это Азербайджан!». Это очередное проявление принятия НАТО новых реалий, созданных Азербайджаном в регионе».
Медиамакс отмечает, что делегация Международного военного штаба НАТО во главе с Янушем Адамчаком посещала Армению на минувшей неделе.
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