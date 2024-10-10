Делегация НАТО посетила «Парк военных трофеев» в Баку

Ереван /Медиамакс/. Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с генеральным директором Международного военного штаба НАТО, генерал-лейтенантом Янушем Адамчаком посетила «Парк военных трофеев».

В сообщении агентства Trend, в частности, говорится:

«Особое значение имеет то, что делегация НАТО стоит перед щитом с надписью «Карабах - это Азербайджан!». Это очередное проявление принятия НАТО новых реалий, созданных Азербайджаном в регионе».

Медиамакс отмечает, что делегация Международного военного штаба НАТО во главе с Янушем Адамчаком посещала Армению на минувшей неделе.