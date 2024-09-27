«Мир между Арменией и Азербайджаном находится на расстоянии вытянутой руки»

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «мир между Арменией и Азербайджаном не только возможен, но и находится на расстоянии вытянутой руки».

«Теперь, чтобы воспользоваться этой исторической возможностью и избежать риска зайти в тупик, Армения предлагает взять то, что уже согласовано в проекте соглашения, подписать, заключить мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном, а затем продолжить переговоры по нерешенным вопросам. Мы готовы сделать это прямо сейчас.

Когда мы смотрим на согласованный текст мирного соглашения с точки зрения соответствия Конституции Республики Армения, то видим следующую картину:

Согласно Конституции Армении, соглашения, противоречащие Конституции, не могут быть ратифицированы. И как и в других случаях, после подписания мирного соглашения с Азербайджаном мы должны направить его в Конституционный суд для проверки соответствия документа Конституции Республики Армения.

Если наш Конституционный суд решит, что Соглашение соответствует Конституции Республики Армения, то никаких преград для ратификации в парламенте Армении не будет, и здесь возникает крайне важное обстоятельство. Согласно пункту 3 статьи 5 Конституции Республики Армения, ратифицированные международные договоры имеют приоритет над внутренним законодательством Республики Армения, и поэтому после подписания и ратификации мирного соглашения с Азербайджаном, теоретически, даже если бы и были законы, которые можно было бы трактовать как содержащие территориальные претензии, эти документы были бы подчинены мирному соглашению между Арменией и Азербайджаном и автоматически не имели бы юридической силы. Та же логика, конечно, применима и к Азербайджану», - заявил Никол Пашинян на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в штаб-квартире ООН.