Армения готова подписать согласованный текст «как можно быстрее»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «есть реальная возможность в короткие сроки подписать мирный договор с Азербайджаном и открыть страницу долгосрочного мира и стабильности на Южном Кавказе».

«Из 16 статей мирного соглашения 13 согласованы полностью, 3 - частично. Получается, что технически и практически весь текст согласован от начала до конца, и наше предложение заключалось в том, чтобы подписать то, что удалось согласовать за это время», - сказал Арарат Мирзоян на совместной пресс-конференции с вице-премьером, министром иностранных дел и внешней торговли Люксембурга Ксавье Беттелем.

Он отметил, что разногласий по тексту нет.

«Иногда азербайджанская сторона пытается включить в переговорный процесс другие предусловия и проблемы, а наш подход заключается в том, чтобы подписать согласованный текст как можно быстрее», - резюмировал глава МИД Армении.