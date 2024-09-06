Глава МИД Ирана: «Перекройка границ является для нас красной линией» - Mediamax.am

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Глава МИД Ирана: «Перекройка границ является для нас красной линией»


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Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что «любая угроза с Севера, Юга, Востока или Запада территориальной целостности наших соседей или перекройка границ абсолютно неприемлемы и являются красной линией для Ирана».

«Региональный мир, безопасность и стабильность - не просто предпочтение, а столпы нашей национальной безопасности», - заявил глава МИД Ирана в социальной сети X.

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