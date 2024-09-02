Помощник Алиева призвал прекратить деятельность наблюдательной миссии ЕС в Армении

Ереван /Медиамакс/. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку не видят необходимости в том, чтобы гражданская миссия Евросоюза в Армении продолжала деятельность на границе с Азербайджаном.
«Учитывая, что процесс делимитации границы между двумя государствами идет в условиях мира и взаимопонимания, считаем, что нет необходимости в том, чтобы пограничная миссия Европейского союза действовала вблизи границы Азербайджана со стороны Армении. Пришло время прекратить деятельность этой миссии», - приводит слова Гаджиева агентство Азертадж.
Помощник президента Азербайджана подчеркнул, что «процесс делимитации границы носит сугубо двусторонний характер».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.