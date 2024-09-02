Помощник Алиева призвал прекратить деятельность наблюдательной миссии ЕС в Армении - Mediamax.am

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Помощник Алиева призвал прекратить деятельность наблюдательной миссии ЕС в Армении


Фото: https://www.aniarc.am/


Ереван /Медиамакс/. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку не видят необходимости в том, чтобы гражданская миссия Евросоюза в Армении продолжала деятельность на границе с Азербайджаном.

«Учитывая, что процесс делимитации границы между двумя государствами идет в условиях мира и взаимопонимания, считаем, что нет необходимости в том, чтобы пограничная миссия Европейского союза действовала вблизи границы Азербайджана со стороны Армении. Пришло время прекратить деятельность этой миссии», - приводит слова Гаджиева агентство Азертадж.

 

Помощник президента Азербайджана подчеркнул, что «процесс делимитации границы носит сугубо двусторонний характер».

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