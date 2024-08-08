Ильхам Алиев принял Сергея Шойгу

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня в Баку секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу.
Шойгу прибыл в Баку из Тегерана, где накануне встречался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.
В составе делегации Сергея Шойгу - замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, советник президента РФ Игорь Левитин.
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.