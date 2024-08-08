Ильхам Алиев принял Сергея Шойгу - Mediamax.am

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Ильхам Алиев принял Сергея Шойгу


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял сегодня в Баку секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу.

Шойгу прибыл в Баку из Тегерана, где накануне встречался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

 

В составе делегации Сергея Шойгу - замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, советник президента РФ Игорь Левитин.

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