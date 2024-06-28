О'Брайен скажет Алиеву, что «пришло время заключить мир» - Mediamax.am

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О'Брайен скажет Алиеву, что «пришло время заключить мир»


Фото: https://www.state.gov/


Ереван /Медиамакс/. США добиваются того, чтобы экспорт товаров из Центральной Азии шел не через Россию и Китай, а альтернативными путями, в том числе через Азербайджан, Армению и Турцию.

Как сообщает ТАСС, об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

 

Джеймс О'Брайен сегодня посетит Азхербайджан.

 

«Это касается всего региона, Центральной Азии, экспорт всех этих стран на мировые рынки сейчас идет только через Китай и Россию. Для обходного пути им нужно сотрудничать с Азербайджаном», - сказал он, говоря о целях своей поездки в Баку.

 

«Один путь проходит через Грузию к Черному морю, но другой, потенциально более крупный, проходил бы через Азербайджан, Армению и Турцию, и из этих соображений нам необходимо мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией», - пояснил О'Брайен.

 

Он добавил, что в ходе визита донесет до азербайджанского президента Ильхама Алиева мысль о том, что «пришло время заключить мир».

 

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