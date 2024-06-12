Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «наступил исторический момент для завершения разработки проекта мирного договора».

Выступая на заседании стратегического диалога Армения-США, Арарат Мирзоян сказал:

«Хочу еще раз подтвердить, что Армения привержена процессу нормализации отношений с Азербайджаном и демаркации границы на основе взаимного признания территориальной целостности, установленном Алма-Атинской декларацией 1991 года. Есть реальная возможность, исторический момент для завершения разработки проекта мирного договора, подписание которого может открыть новую дверь для долгосрочного мира в регионе.

В рамках мирной повестки и видения регионального развития Армения также крайне заинтересована в разблокировании всех региональных коммуникаций на основе принципов полного уважения суверенитета и юрисдикции стран, равенства и взаимности».