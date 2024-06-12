«Наступил исторический момент для завершения разработки проекта мирного договора» - Mediamax.am

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«Наступил исторический момент для завершения разработки проекта мирного договора»


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «наступил исторический момент для завершения разработки проекта мирного договора».

Выступая на заседании стратегического диалога Армения-США, Арарат Мирзоян сказал:

 

«Хочу еще раз подтвердить, что Армения привержена процессу нормализации отношений с Азербайджаном и демаркации границы на основе взаимного признания территориальной целостности, установленном Алма-Атинской декларацией 1991 года. Есть реальная возможность, исторический момент для завершения разработки проекта мирного договора, подписание которого может открыть новую дверь для долгосрочного мира в регионе.

 

В рамках мирной повестки и видения регионального развития Армения также крайне заинтересована в разблокировании всех региональных коммуникаций на основе принципов полного уважения суверенитета и юрисдикции стран, равенства и взаимности».

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