В Баку заявили о «позитивной динамике» на переговорах с Арменией - Mediamax.am

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В Баку заявили о «позитивной динамике» на переговорах с Арменией


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что количество нерешенных вопросов по проекту мирного соглашения с Арменией уменьшилось.

«Несколько дней назад мы получили новый проект мирного договора из Армении. Должен сказать, что количество открытых вопросов по проекту соглашения уменьшается. По ряду позиций наблюдается положительное развитие. То есть мы наблюдаем позитивную динамику», - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с венгерским коллегой Петером Сийярто.

 

Байрамов подчеркнул, что Азербайджан привержен мирной повестке дня и «со своей стороны готов делать очередные необходимые шаги».

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