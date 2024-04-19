Российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме закрывается

Ереван /Медиамакс/. Совместный российско-турецкий мониторинговый центр, расположенный в городе Агдам, прекращает работу.

Как сообщает азербайджанское агентство АПА, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

17 апреля российские миротворцы начали досрочно покидать Нагорный Карабах.

Нагорный Карабах | 2024-04-17 16:04:21 Российские миротворцы досрочно уходят из Нагорного Карабаха

Центр был создан в Агдаме в январе 2021 года.