Российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме закрывается

Ереван /Медиамакс/. Совместный российско-турецкий мониторинговый центр, расположенный в городе Агдам, прекращает работу.
Как сообщает азербайджанское агентство АПА, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.
17 апреля российские миротворцы начали досрочно покидать Нагорный Карабах.
Центр был создан в Агдаме в январе 2021 года.
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