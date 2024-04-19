Российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме закрывается - Mediamax.am

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Российско-турецкий мониторинговый центр в Агдаме закрывается


Фото: day.az


Ереван /Медиамакс/. Совместный российско-турецкий мониторинговый центр, расположенный в городе Агдам, прекращает работу.

Как сообщает азербайджанское агентство АПА, об этом сообщили в министерстве национальной обороны Турции.

 

17 апреля российские миротворцы начали досрочно покидать Нагорный Карабах.

 

Российские миротворцы досрочно уходят из Нагорного Карабаха

Центр был создан в Агдаме в январе 2021 года.

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