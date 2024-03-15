Алиев: «Сейчас мы ближе к миру с Арменией, чем когда-либо»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «сейчас мы ближе к миру с Арменией, чем когда-либо».

Выступая на открытия Глобального Бакинского форума на тему «Восстановление раздробленного мира», Алиев заявил:

«Никогда в истории независимости Южного Кавказа мир не был так близок, как сегодня. И это – результат Второй Карабахской войны».

Подчеркнув, что Баку готов продолжать мирный процесс, президент Азербайджана отметил, что уже возобновились встречи на уровне министров иностранных дел обеих стран.

«Мы считаем, что мир достижим. Это то, чего мы хотим. Мы восстановили историческую справедливость и международное право. И теперь настало время положить конец враждебности в регионе», - добавил Алиев.